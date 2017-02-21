Мэрия Владивостока предупредила автомобилистов

В центре города появится ещё один запрещающий знак

На улице 1-й Морской вводится запрет на остановку и стоянку машин. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба мэрии Владивостока.

По данным городского управления дорог и благоустройства, водители теперь не смогут парковаться на 1-й Морской. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен поблизости - у дома № 23 на улице Посьетской.

Власти утверждают, что это – необходимая мера для обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

С начала 2017 года в столице Приморья специалисты установили и заменили более 100 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения. Обслуживанием знаков занимается муниципальное учреждение «Содержание городских территорий».



