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Геологи считают, что зданиям на Станюковича обвал не грозит

Геологи считают, что зданиям на Станюковича обвал не грозит
Возводить новую подпорную стену начнут после четырёхдневных праздников
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Специалисты Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству  доложили о предварительных результатах обследования зданий в районе обрушения подпорной стены на владивостокской улице Станюковича. По их мнению, угрозы для соседствующих с обвалом строений нет. Точные отчёты о состоянии грунта геологи составят через несколько дней. После праздников начнётся строительство новой подпорной стены взамен рухнувшей.

Как сообщил руководитель ДальНИИС Владимир Смотриковский, его сотрудники в течение недели проводили обследование зданий в районе обрушения подпорной стены на улице Станюковича – и не обнаружили видимых изменений в конструкции зданий и положении грунта.  К работам привлечены инженеры, проектировщики, специалисты по фундаментам и грунтам. Эксперты ДальНИИС изучают проектные решения и не спешат с выводами.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в зоне обвалившейся стены остаётся часть теплотрассы, где под давлением подают воду для обогрева целого микрорайона. Провисшую трубу решено отключить, продублировав этот участок через безопасную территорию. К сегодняшнему дню временное инженерное решение уже почти осуществилось – новая труба уложена прямо под окнами Приморского института развития образования. Его сотрудники пока ходят на работу в другие места.

 
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