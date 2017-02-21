Прокуратура проверит владивостокскую многоэтажку без горячей воды

Сегодня вторник, 21 февраля 2017 года, 15:46
Хабаровские школьники предложили построить на "ДВ-гектаре" IT-институт
Хабаровские школьники предложили построить на "ДВ-гектаре" IT-институт
Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест
Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест
Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:42
Жестокое убийство подростка в Приморье оказалось заказным
вчера, 16:08
У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск
сегодня, 07:01
Небесная канцелярия ударит по Приморью в День защитника Отечества
вчера, 17:53
Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье
сегодня, 13:28
Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
сегодня, 10:09
Сегодня судно "Еруслан" отбуксируют в Славянку
вчера, 16:42
На днях в Приморье закроются несколько пунктов пропуска
сегодня, 11:36
Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
вчера, 17:45
Болельщики "Адмирала" посмотрят плей-офф по московским ценам
сегодня, 09:40
Хабаровский край обогнал Приморье по качеству жизни

Обсуждаемое
сегодня, 11:36
7

Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
вчера, 17:53
4

Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье
сегодня, 10:09
4

Сегодня судно "Еруслан" отбуксируют в Славянку
вчера, 18:43
3

Сергей Дроботенко даст праздничный концерт во Владивостоке
вчера, 16:08
3

У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск
сегодня, 12:40
1

Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
сегодня, 13:20
1

Мэрия Хабаровска договорилась с речным перевозчиком на будущий сезон
сегодня, 13:28
1

Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
сегодня, 13:40
1

Электронное табло на остановке в Хабаровске подводит горожан
сегодня, 13:51
1

Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья вчера, 10:16
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 640



Система Orphus

Прокуратура проверит владивостокскую многоэтажку без горячей воды

Прокуратура проверит владивостокскую многоэтажку без горячей воды
Жители уже три недели пытаются добиться ответа от коммунальных служб
11 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: ptzgovorit.ru

Проблемой с горячей водой в жилом доме в центре Владивостока занялась прокуратура. Коммунальные организации продолжают перекладывать ответственность за случившееся друг на друга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в доме по адресу 1-ая Морская, 11. Об этом корреспонденту редакции рассказала старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина. 130 жильцов  многоэтажки уже три недели остаются без горячего водоснабжения.

Проблемная ситуация сложилась из-за конфликта трёх компаний. АО «ДГК» и МУПВ «ВПЭС» не могут определиться, кто должен платить «Примводоканалу» за холодную воду, поступающую в бойлерную дома. Именно оттуда горячая вода идёт по квартирам. Сами бойлерные принадлежат «ВПЭС», однако директор компании утверждает, что никаких договорных отношений у муниципального предприятия с водоканалом нет и быть не может.

«У нас не может быть договора, поскольку у «Примводоканала» отношения с «ДГК», которые собирают деньги за воду с жителей и оплачивают их водоканалу за воду, которая нагревается в наших бойлерных. «ДГК» как единая теплоснабжающая организация платит нам за тепло, которое используется для нагрева воды, а водоканалу за воду», - приводит слова директора «ВПЭС» Владимира Латышева пресс-служба мэрии.

При этом в самом «ДГК» ранее уже заявляли, что их специалисты не могут ни технически, ни юридически повлиять на возобновление работы центрального теплового пункта, который не принадлежит филиалу «Приморская генерация» АО «ДГК».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что со своей стороны «Приморская генерация» АО «ДГК» пообещала произвести перерасчёт за горячее водоснабжение за тот период, когда услуга не предоставлялась.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru