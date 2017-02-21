Прокуратура проверит владивостокскую многоэтажку без горячей воды

Проблемой с горячей водой в жилом доме в центре Владивостока занялась прокуратура. Коммунальные организации продолжают перекладывать ответственность за случившееся друг на друга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в доме по адресу 1-ая Морская, 11. Об этом корреспонденту редакции рассказала старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина. 130 жильцов многоэтажки уже три недели остаются без горячего водоснабжения.

Проблемная ситуация сложилась из-за конфликта трёх компаний. АО «ДГК» и МУПВ «ВПЭС» не могут определиться, кто должен платить «Примводоканалу» за холодную воду, поступающую в бойлерную дома. Именно оттуда горячая вода идёт по квартирам. Сами бойлерные принадлежат «ВПЭС», однако директор компании утверждает, что никаких договорных отношений у муниципального предприятия с водоканалом нет и быть не может.

«У нас не может быть договора, поскольку у «Примводоканала» отношения с «ДГК», которые собирают деньги за воду с жителей и оплачивают их водоканалу за воду, которая нагревается в наших бойлерных. «ДГК» как единая теплоснабжающая организация платит нам за тепло, которое используется для нагрева воды, а водоканалу за воду», - приводит слова директора «ВПЭС» Владимира Латышева пресс-служба мэрии.

При этом в самом «ДГК» ранее уже заявляли, что их специалисты не могут ни технически, ни юридически повлиять на возобновление работы центрального теплового пункта, который не принадлежит филиалу «Приморская генерация» АО «ДГК».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что со своей стороны «Приморская генерация» АО «ДГК» пообещала произвести перерасчёт за горячее водоснабжение за тот период, когда услуга не предоставлялась.