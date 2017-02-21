"Еруслан" повели через Амурский залив

В эти часы продолжается операция по вызволению аварийного судна «Еруслан» из ледового плена. Её проводит спасательный буксир ТОФ «Фотий Крылов». Это мощное судно ледового класса, которому не требуется помощь ледокола для работы во льдах.

Сначала «Фотий Крылов» обогнул застрявший «Еруслан» по окружности, взломав ледовый слой, а затем взял танкер на буксир и повёл его через залив в сторону Славянки. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что брошенное судно будет ждать решения своей судьбы на базе Славянского судоремонтного завода.

Танкер «Еруслан», арестованный за долги перед экипажем и брошенный судовладельцем, простоял на рейде порта Владивосток несколько месяцев. На нём побывали мародёры, случился пожар, затем в открытые кингстоны начала поступать вода. Если бы не вмешательство водолазов и спасателей, судно непременно бы затонуло. Однако затопление удалось остановить – водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе. Спасатели привезли дизель-генераторы и световую опору, работа не прекращалась даже ночью. Теперь до конца светового дня судно рассчитывают довести до Славянки.