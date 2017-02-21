Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест

Бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко оставили под арестом, сообщает РИА «Восток-Медиа». Суд решил, что ему будет полезно ещё побыть взаперти. Фрунзенский районный суд продлил бывшему заместителю приморского губернатора Сергею Сидоренко срок домашнего ареста. Срок предыдущей меры пресечения истёк у него сегодня. Как сообщила корреспонденту редакции председатель суда Нина Краснова, экс-чиновник останется под замком до 18 апреля. Недавний заместитель главы Приморья является подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса – покушении на совершение преступления, а также в мошенничестве в особо крупном размере. 21 декабря Фрунзенский районный суд поместил его под домашний арест на 2 месяца. На следующий день Сидоренко написал заявление об отставке. На своём посту он курировал сельское и рыбное хозяйство, вопросы ветеринарии, лицензирования и торговли.

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