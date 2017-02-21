Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора

Сегодня, 21 февраля, в приморской столице произошло ДТП с участием сразу четырёх авто. Причиной массовой аварии на улице Спортивной стал неудачный манёвр водителя Toyota Filder, выезжающего на главную дорогу со второстепенной.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», владелец «Филдера» намеревался повернуть с продуктового рынка на Спортивной в сторону Фадеева. В этот момент по главной дороге двигался Volkswagen Polo. По неизвестной пока причине мужчина за рулём универсала не убедился в безопасности манёвра: итогом неудачного заезда стали 4 разбитых авто. Первый удар пришёлся в заднюю дверь Polo, силы его хватило на то, чтобы изрядно подмять саму дверь и арку. Владелица «Поло», не ожидавшая такой атаки, не смогла уйти от следующего столкновения, к тому же свою роль в аварии сыграло подмёрзшее дорожное покрытие. Уже неуправляемый Volkswagen врезался в Honda Airwave и Toyota Vitz. Таким образом, участниками ДТП оказались сразу 4 авто, при этом хозяева припаркованных машин, вернувшиеся с покупками, были крайне удивлены и расстроены.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, однако из-за массового ДТП на узкой дороге не удалось избежать пробки. Теперь во всех подробностях аварии предстоит разобраться специалистам. По неофициальным данным, за рулём «Филдера» находился военный, поэтому не исключено и внутреннее расследование.











