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Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке

Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
У рабочих попросту не было другого выхода
только что
Общество | Приморский край
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Фото: Максим Трунов\facebook.com

Во Владивостоке продолжается восстановление повреждённой дороги и теплотрассы на улице Станюковича. Первые результаты этой работы стали поводом для шуток в социальных сетях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В приморской столице полным ходом идут восстановительные работы на улице Станюковича. Там 14 февраля обрушились подпорная стена и значительная часть дороги. Сейчас рабочие продолжают монтировать трубы теплотрассы в месте ЧП. Из-за инцидента там сильно провисла одна из тепловых труб, и строителям необходимо запустить трубы в обвод повреждённого участка. Этим занимаются специалисты компании «ДГК». Впрочем, их деятельность уже вызывает смех у горожан. Новый участок теплотрассы пустили прямо под окнами Приморского краевого института развития образования (ПК ИРО), перегородив трубами двери и крыльцо здания.


 

Фотографии с результатами работы тепловиков быстро разлетелись по социальным сетям Приморья. У большинства пользователей они вызвали негодование или насмешку над «строительным креативом». Некоторые даже решили, что это фотомонтаж. Однако тепловики объясняют: это вынужденная мера. Пресс-секретарь филиала « Приморская генерация» АО «ДГК» Анастасия Базарнова рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «На участке аварии - очень ограниченное пространство. По-другому провести трубы просто невозможно: их нужно установить на устойчивых участках почвы. В противном случае не избежать дальнейшего обрушения грунта и повреждённой трубы основной теплотрассы». А запустить новый участок теплотрассы необходимо: повреждённая магистраль является основным источником тепла для жителей мыса Эгершельд.

Как пояснила Анастасия Базарнова, новый участок теплотрассы – временный. Когда рабочие восстановят подпорную стену, основную трубу приведут в порядок и «времянку» разберут. Закончить полный монтаж трубы специалисты должны в ближайшее время. Сейчас на месте ЧП ведутся круглосуточные работы, поэтому прогресс в ремонте довольно серьёзный. «Мы стремимся как можно быстрее запустить временный участок теплотрассы. Но важно, чтобы скорость не привела к упущениям в технологии. Мы контролируем качество работаы – от этого зависит надёжное теплоснабжение у огромного числа людей», - добавила Базарнова.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сейчас на месте провала на Станюковича работают геологи. Они проводят буровые работы, чтобы исключить опасность обрушения соседних с разрушенным участком зданий.

 
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