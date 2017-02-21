Во Владивостоке могут появиться более 350 новых скверов

Во Владивостоке продолжается работа по защите зелёных территорий. На данный момент в краевом центре насчитывается более 350 новых участков. Многие из них могут стать официальными зонами отдыха, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока, накануне в мэрии состоялось рабочее совещание, посвящённое дальнейшему оформлению земельных участков, занятых зелёными насаждениями. Это делается для сохранения от застройки и создания скверов и парков. На сегодняшний день выявлено 359 новых участков. Среди них – 45 находятся в границах территорий многоквартирных домов, 49 являются муниципальной собственностью, на 118 участков зарегистрированы права третьих лиц и ещё 122 участка находятся на неразграниченных землях.

Администрация намерена подробно проанализировать полученные данные и выбрать максимальное количество участков, которые могут получить статус зон рекреации. После этого сформированный список специалисты направят в администрацию региона. Это позволит внести необходимые изменения в генеральный план Владивостока и правила землепользования и застройки.

В последние годы во Владивостоке юридический статус, защищающий от застройки, получили более 100 участков различной площади. При этом 76 из них стали официальной муниципальной собственностью в качестве скверов. Однако 9 скверов расположены на земле с зарегистрированными правами третьих лиц. Так, например, по скверу Игнатьева и Чеховскому скверу ведутся судебные тяжбы.

За несколько последних лет 16 муниципальных скверов пережили полную реконструкцию и обновление. Речь идёт о скверах Почётных граждан, городов-побратимов, Театральном, Адмиральском, Центральном и других.