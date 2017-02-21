Очередной недострой во Владивостоке ищет инвесторов

Спортивному комплексу в микрорайоне Снеговая Падь ищут инвесторов. В том случае, если в ближайшее время его не удастся достроить, объект придётся законсервировать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 21 февраля, на пресс-конференции в мэрии рассказали о судьбе недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса в Снеговой Пади. Недострой стоит без рабочих уже несколько лет, при этом консервировать в ближайшее время его не собираются. Контракт на строительство комплекса был заключён администрацией Владивостока с «Дальспецстроем» ещё в марте 2011 года.

«Строительство спортивного комплекса в Снеговой Пади велось по заказу администрации города в рамках возведения социальной инфраструктуры для жилого микрорайона. Всего на строительство инфраструктуры из краевого бюджета была предусмотрена субсидия в 3 миллиарда 430 миллионов рублей. В эту сумму также было включено возведение двух школ, трёх детских садов и двух поликлиник», - рассказала журналистам замруководителя «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» Светлана Фендрикова.





Однако в бюджет Владивостока так и не поступило 384 миллиона рублей. В ноябре 2012 года администрация города попросила перенести финансирование на следующий год для завершения строительства. «Краевая администрация отказалась это сделать, пояснив, что объекты должны были быть достроены в 2012 году», - добавила Светлана Фендрикова. В связи с этим администрация Владивостока подала заявление в суд о взыскании этой суммы с краевой администрации. Решением Арбитражного суда Приморского края в удовлетворении этого иска мэрии отказали на том основании, что городская администрация не соблюла условия софинансирования. Согласно материалам суда, на финансирование инфраструктуры из бюджета Владивостока в 2012 году должно было быть направлено 8,27 миллиона рублей, а по факту направлено 7,93 миллиона. Из-за того, что на стройке не до конца израсходовали 340 тысяч рублей, администрация края так и не направила 384 миллиона на завершение строительства комплекса. В результате возведение объекта пришлось приостановить.

На данный момент спортивный комплекс построен на 28 %. На данный объект и участок под ним оформлено право муниципальной собственности.

«Сейчас в администрации города рассматривается вариант заключения концессионного соглашения с инвестором, который сможет достроить объект и на определённых условиях будет временно его эксплуатировать. По истечении срока этого соглашения комплекс будет использоваться городом», - пояснила заместитель директора.

В том случае, если в ближайшее время такое соглашение не удастся заключить, объект придётся законсервировать. Проект консервации обойдётся городу примерно в 4 миллиона рублей.

В здании комплекса по проекту предусмотрены ледовая арена, бассейн, зал спортивных единоборств, зал для баскетбола и волейбола, а также тренажёрный зал.



