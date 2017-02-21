Студентов пригласили пройти стажировку в администрации Приморья

Сегодня пресс-служба администрации Приморского края оповестила о начале конкурсного отбора стажёров из числа студентов. Поработать в «белом доме» смогут лучшие – те, кто пройдёт все этапы конкурса. Молодых людей готовы принять на стажировку четыре краевых департамента: департамент по делам молодежи, департамент образования и науки, департамент труда и социального развития, а также инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края, входящая в состав департамента культуры.

Как сообщил директор департамента по делам молодёжи Александр Кайданович, претендентам должно быть не меньше 20 и не больше 30 лет. В стажёры берут начиная с третьего курса вуза. Специальность тоже имеет значение: ждут документов от студентов гуманитарных направлений, экономистов, финансистов, педагогов, юристов, социологов, врачей, соцработников и тех, кто получает образование в области государственного и муниципального управления. Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края пригодятся студенты-архитекторы и инженеры.

Желающим участвовать в конкурсном отборе необходимо до конца рабочего дня 10 марта предоставить в департамент по делам молодёжи по почте или e-mail: youth@primorsky.ru анкету, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, справку из вуза об обучении, копии характеристик, рекомендаций, грамот и других документов, свидетельствующих об успехах и достижениях. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (423) 202-29-07.

У каждого студента будет индивидуальный план стажировки и опытный наставник из числа сотрудников администрации. Наставников в качественном обучении стажеров будут мотивировать зарплатой.