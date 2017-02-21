Сельские бюджетники Приморья получают ежемесячные пособия

В этом году в бюджете Приморья предусмотрено направить около 122 миллионов рублей на ежемесячные выплаты сельским бюджетникам. Пособие служит помощью при оплате коммунальных услуг и жилья.

Как пояснили сотрудники краевого департамента труда и социального развития, ежемесячные выплаты получают более 8,5 тысяч специалистов, работающих в сёлах и посёлках Приморья. Это врачи, провизоры, фармацевты, работники клубов и домов культуры, специалисты ветеринарных служб, мастера производственного обучения и социальные работники.

«Гражданам, проживающим в домах без центрального отопления, выплачивают по 535 рублей ежемесячно. Для тех, кто проживает в квартирах с центральным отоплением, размер ежемесячной денежной выплаты составил 1 535 рублей», – сообщили сотрудники департамента.

По отдельной строке бюджета проходят работники образования, проживающие в сельской местности. Для них вместо пособий предусмотрены компенсационные выплаты. Их получают 14800 педагогов. На компенсации в бюджете Приморья предусмотрели более 451 миллиона рублей.