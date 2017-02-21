Во Владивостоке нашли разбросанный мусор

Мэрия Владивостока назвала очередных штрафников среди предпринимателей и их подчинённых. Сумма штрафов по 100 протоколам составила почти 500 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Члены административных комиссий столицы Приморья за неделю рассмотрели сотню протоколов о нарушениях. 26 из них – на счету административной комиссии Первомайского района.

Например, власти отреагировали на разбросанный мусор у магазина «Гермес» на улице Сахалинской. В данном случае проверяющие выписали штраф на имя администратора торговой точки – 5 тысяч рублей.

Генеральный директор ООО «Первомайская управляющая компания – 2» ответил за мусор в нескольких дворах: 2-я Строительная, 8-12, 18а; улица Талалихина, 9; Нестерова, 6; Басаргина, 4; Новожилова, 12; Херсонская, 18; Сафронова, 12 и Никифорова, 49-51. Управляйка не подготовила площадки для установки контейнеров по сбору твёрдых бытовых отходов и складирования крупногабаритного мусора. Как и в случае с «Гермесом», штраф за нарушение статьи 7.21 «Об административных правонарушениях в Приморском крае» составил 5 тысяч рублей.



