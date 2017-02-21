Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе

Известная блогерша, популярная модель и диджей из Приморского края Владлена Варламова стала участницей нового шоу телеканала «Пятница!». Девушка на несколько дней отказалась от обеспеченной жизни, переехала в скромное жильё и попробовала себя в новых профессиях ради шоу «Инстаграмщицы», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Публикация от Vladlena Varlamova (@mysoulandu) Янв 7 2017 в 2:26 PST

В рамках программы Владлена побыла няней пятерых детей, на время стала уборщицей в ночном в клубе и попробовала себя в роли мойщика воздушного судна в аэропорту. Именно последнее амплуа и пришлось инстаграмщице по душе.

Как РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе телеканала, во время съёмок дул сильный ветер, сверху на девушку стекала вода вперемешку с мазутом, но участница упорно выполняла задание и даже заслужила одобрение начальника. После девушка призналась, что эта работа очень сложная.

Публикация от Vladlena Varlamova (@mysoulandu) Дек 27 2016 в 1:16 PST

«Я никогда в жизни не задумывалась о тех людях, которые содержат самолёт. Я просто говорю огромное спасибо, потому что все должны ценить этот труд», – сказала Варламова.

Выпуск программы «Инстаграмщицы» с участием Владлены Варламовой выйдет в эфир во вторник, 21 февраля, в 21:00. Участницами нового шоу «Инстаграмщицы» становятся не обычные девушки, а настоящие богини виртуального мира. Согласно условиям передачи девушки должны показать, как они могут обходиться без выхода в Сеть, связей и фотошопа.

Публикация от Vladlena Varlamova (@mysoulandu) Окт 9 2016 в 6:02 PDT

Владлена Варламова родилась в приморском городе Артёме, однако уже давно перебралась в Москву. Девушка активно ведёт «Инстаграм», много путешествует и занимается спортом.



















