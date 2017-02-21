Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе

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Инстаграмщица Владлена отказалась от обеспеченной жизни
|Фото: Пятница, instagram.com/mysoulandu
Известная блогерша, популярная модель и диджей из Приморского края Владлена Варламова стала участницей нового шоу телеканала «Пятница!». Девушка на несколько дней отказалась от обеспеченной жизни, переехала в скромное жильё и попробовала себя в новых профессиях ради шоу «Инстаграмщицы», сообщает РИА «Восток-Медиа».
В рамках программы Владлена побыла няней пятерых детей, на время стала уборщицей в ночном в клубе и попробовала себя в роли мойщика воздушного судна в аэропорту. Именно последнее амплуа и пришлось инстаграмщице по душе.
Как РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе телеканала, во время съёмок дул сильный ветер, сверху на девушку стекала вода вперемешку с мазутом, но участница упорно выполняла задание и даже заслужила одобрение начальника. После девушка призналась, что эта работа очень сложная.
«Я никогда в жизни не задумывалась о тех людях, которые содержат самолёт. Я просто говорю огромное спасибо, потому что все должны ценить этот труд», – сказала Варламова.
Выпуск программы «Инстаграмщицы» с участием Владлены Варламовой выйдет в эфир во вторник, 21 февраля, в 21:00. Участницами нового шоу «Инстаграмщицы» становятся не обычные девушки, а настоящие богини виртуального мира. Согласно условиям передачи девушки должны показать, как они могут обходиться без выхода в Сеть, связей и фотошопа.
Владлена Варламова родилась в приморском городе Артёме, однако уже давно перебралась в Москву. Девушка активно ведёт «Инстаграм», много путешествует и занимается спортом.