За неделю в Приморье раздали ещё 100 гектаров

С 1 февраля россияне подали более 12 тысяч заявок на участки в крае

С начала февраля, когда право подавать заявки на дальневосточный гектар получили жители всей России, Приморский край выбрали уже более 12 тысяч заявителей. По данным профильного департамента краевой администрации, за три недели граждане подали в сравнении с предыдущим девятимесячным периодом уже более 50% заявок. РИА «Восток-Медиа» подробно освещало все этапы раздачи гектаров: сначала их выдавали только в пилотных районах, затем – только жителям Дальнего Востока, и вот теперь претендовать за землю в любом регионе Дальнего Востока могут все россияне.

При этом в Приморье процесс выдачи гектаров идёт достаточно медленно. К тому же стали выявляться ошибки, препятствующие беспроблемному оформлению земель в пользование. В конце января по поручению губернатора во Владивостоке был создан консультационный центр поддержки для получателей гектаров. Специалисты помогают гражданам нарисовать желаемый участок, не путаясь в кадастровой карте.

Одновременно пошла быстрее обработка поданных заявлений. На прошлой неделе 113 человек получили договоры на свои гектары. Еще около 700 договоров на предоставление участка в пользование граждан готовятся к формированию.

Как сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов всего заключено 905 договоров с заявителями.

Переехать в Приморье уже намерены жители самых разных территорий страны – заявки на землю в крае поступают из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Челябинска, Хабаровска, а также от дальневосточников – из Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области.