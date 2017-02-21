На дорогах Владивостока сохраняются многокилометровые пробки

Этим утром на дорогах Владивостока в очередной раз наблюдались мощные пробки, сообщает РИА «Восток-Медиа». Плотность общегородского трафика составила 5 баллов. Впрочем, по сравнению со снежным транспортным коллапсом понедельника эти трудности с движением выглядят не слишком значительно.

Самая мощная пробка сегодня наблюдалась на проспекте 100-летия Владивостока. Мощность затора от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» варьировалась от 8 до 9 баллов. Эта трёхкилометровая пробка продержалась два с половиной часа.

Семибалльный затор собрался на Русской улице в сторону Выселковой.

Серьёзно оказался загружен проспект Красного Знамени в сторону издательства «Дальпресс». Мощность затора на этой магистрали варьировалась от 6 до 8 баллов. Самая длинная сегодняшняя пробка зафиксирована на Народном и Океанском проспектах, от кольца 3-й Рабочей до издательства «Дальпресс». Её протяжённость составила 3,5 километра.

Непросто было проехать и по Светланской улице. Плотность движения от Луговой площади до Матросского сквера составила 6 баллов. Такой же трафик наблюдался на трассе Патрокл – Золотой мост в сторону моста. Это на 3 балла выше обычного.

Небольшой затор зафиксировали в районе мыса Эгершельд. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», автомобилисты час «ползли» по улицам Крыгина, Казанской и Верхнепортовой.