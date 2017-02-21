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Жестокое убийство подростка в Приморье оказалось заказным

Жестокое убийство подростка в Приморье оказалось заказным
Следователи сообщили подробности преступления
21 минуту назад
Закон | Приморский край
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Фото: ru.tsn.ua

Стражи порядка раскрыли убийство 16-летнего парня в городе Большой Камень Приморского края. Погибшего заказал 18-летний бывший парень его девушки.

В Большом Камне задержали двоих подозреваемых в жёстком убийстве 16-летнего парня. РИА «Восток-Медиа» писало о подробностях этого преступления. 19 февраля в доме на улице Академика Курчатова обнаружили подростка со множественными ножевыми ранениями. Парень скончался в больнице. Как оказалось, подростка заказал 18-летний воздыхатель его девушки. Об этом корреспонденту агентства сообщили сегодня в приморском управлении Следственного комитета РФ.

«По подозрению в совершении преступления задержали двух 18-летних парней. Один из них – заказчик убийства. У него с погибшим парнем был конфликт из-за девушки, и он решил заплатить знакомому 50 тысяч рублей за убийство соперника», - рассказала представитель ведомства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела. В скором времени будет решён вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Кроме того, в СК РФ сообщили, что парням изменят статью на более тяжкую – «Убийство по сговору группы лиц». Первоначально дело возбудили по 111 статье УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего».

Убийство в Большом Камне стало одним из самых резонансных приморских происшествий на этой неделе. Жители города активно обсуждают его в социальных сетях. Многим из них уже известна личность заказчика преступления. «Его родителей ещё в детском саду предупреждали воспитатели, что мальчик разбалован, ему ни в чём не отказывали. Они только отмахивались. Жаль, что так вышло», - написала одна из пользовательниц социальной сети Instagram.   

«У него ведь была другая девушка. Не понимаю, что его ещё не устраивало?» - написал в Сети другой горожанин.

Впрочем, приморские подростки подчас убивают людей и по менее значительным причинам. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о двух несовершеннолетних из посёлка Кавалерово, которые зарезали знакомого из-за трёх сотен рублей. Их посадили в воспитательную колонию на 6 лет.

 
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