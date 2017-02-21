Сегодня судно "Еруслан" отбуксируют в Славянку

Аварийный сухогруз «Еруслан», ставший в последние недели объектом пристального внимания приморской общественности, решено отбуксировать на судоремонтный завод в Славянку. Операция будет проходить сегодня, 21 февраля. Участие в судьбе брошенного судна приняли спасатели МЧС, ТОФ и краевые власти.

Как сообщил председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, транспортировать сухогруз к месту новой стоянки будет специальный флот ТОФ.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что судно «Еруслан», арестованное за долги перед экипажем и брошенное судовладельцем, уже несколько месяцев стоит на рейде порта Владивосток. В субботу, 17 февраля, «Еруслану» не хватило буквально получаса, чтобы уйти под воду. Затопление судна остановили водолазы, при помощи специальных «пластырей» заделавшие отверстия в корпусе. Спасатели привезли дизель-генераторы и световую опору, чтобы работа могла идти даже ночью.

В настоящее время служба судебных приставов, которой было предписано обеспечивать охрану и жизнедеятельность судна, все ещё решает вопрос об утилизации «Еруслана». Как сообщает краевая пресс-служба, недостаточно активной была и администрация морского порта Владивосток. В результате в акватории Амурского залива возникла угроза чрезвычайной ситуации и экологического бедствия. Вместо принятия конкретных мер, руководство порта занималось перепиской и пыталось переложить ответственность на других.