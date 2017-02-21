Желающие смогут готовиться к Тотальному диктанту в режиме онлайн

Жители Приморья смогут подготовиться к Тотальному диктанту с помощью Интернета. Занятия будут продолжаться и после апрельской акции, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на организаторов.

Уже завтра, 22 февраля, желающие со всего мира смогут начать подготовку к Тотальному диктанту на бесплатных онлайн-курсах. Занятия начнутся 22 февраля в 18:00 по московскому времени на официальном сайте акции. Новые темы будут появляться каждую среду и находиться в доступе вплоть до 8 апреля - даты проведения диктанта в этом году.

«К сожалению в нашем часовом поясе курсы будут начинаться очень поздно, и прямые эфиры, равно как и возможность задавать вопросы преподавателям, для нас будут недоступны. Однако все желающие смогут в любое удобное время пройти занятия, выполнить упражнения и написать мини-диктанты, которые будут доступны на сайте после окончания эфира», - рассказал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Программа курсов разработана с учётом специфики уникального текста, специально написанного для Тотального диктанта 2017 года. Особое внимание преподаватели уделят правилам и сложным случаям, встречающимся в диктанте. Разработкой курсов занимается экспертный совет Тотального диктанта. После диктанта состоится еще 3 занятия – онлайн-разбор текста Тотального диктанта – 2017.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока могут подготовиться к диктанту и на офлайн-курсах, которые проходят каждую субботу в кампусе ДВФУ на острове Русском в аудитории D738, с 13:30 до 15:00. 3 марта курсы начнутся также во ВГУЭС и будут проходить каждую пятницу в аудитории 1457.