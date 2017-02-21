В аэропорту Владивостока задерживается несколько рейсов

В главном аэропорту Приморья задерживается несколько рейсов. При этом в расписании владивостокского автовокзала никаких изменений нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 21 февраля, в международном аэропорту Владивостока с получасовой задержкой вылетает рейс в Новосибирск. Согласно табло, пассажиры отправятся только в 9:20. Это связано с поздним прибытием рейса из Новосибирска. Самолёт авиакомпании S7 Airlines S7-3279 должен был приземлиться также с небольшим опозданием – в 8:20.

Кроме это в расписании указано, что отменёны два внутрекраевых рейса. Так, сегодня пассажиры авиакомпании «Аврора» не смогут вылететь в Пластун рейсом HZ-525 в 09:25. Кроме этого отменён и самолёт Пластун – Владивосток, который должен был прибить в столицу Приморья в 13:00.

Накануне несколько авиарейсов оказались сдвинуты из-за непогоды в Приморье. С задержкой вылетели не только местные рейсы, но и один самолёт до Москвы. На автовокзале краевой столицы также отменили почти десяток 5 рейсов. Сегодня все автобусные маршруты выполняются по расписанию.