Небесная канцелярия ударит по Приморью в День защитника Отечества

День защитника Отечества в Приморье в этом году омрачит снегопад. Осадки в крае начнутся ещё в среду, 22 февраля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 21 февраля, осадков по краю не ожидается. Ветер по сравнению со вчерашним днём значительно ослабнет, однако на отдельных участках всё ещё будет сильным. В течение дня столбик термометра остановится на отметках -10…-15 градусов.

В целом новая неделя принесёт Приморью неустойчивую погоду. После по-настоящему зимнего понедельника в крае потеплеет только к среде. В середине недели температурный фон повысится на 4–10 градусов. Это станет возможным благодаря новому циклону, смещающемуся с запада. В его передней части на Приморье выйдет тёплая воздушная масса, что и приведёт к потеплению, особенно в дневные часы.

Завтра, 22 февраля, днём атмосферные фронты вихря подойдут к западным границам Приморского края. В связи с этим облачность уплотнится, и начнутся осадки.

В День защитника Отечества в большинстве районов края ожидается облачная погода со снегом и гололедицей. К пятнице, 24 февраля, циклон переместится на север Японского моря, но над Приморьем останется пониженный фон атмосферного давления, и сохранятся осадки. За циклоном вторгнется более холодная воздушная масса, похолодает, но не значительно, на 1–3 градуса. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке снег ожидается днём 22 и 23 февраля. В предпраздничный день температура воздуха повысится до 0, а в День защитника Отечества в городе усилится северный ветер и похолодает.