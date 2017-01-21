Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в японский порт

В программе – учения по спасению на море

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота – большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли в Японию, в порт Майдзуру. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России, информирует РИА «Восток-Медиа».

Во время захода в порт Майдзуру (который является побратимом Находки) представители командования встретятся с мэром города и представителями военно-морских сил Японии. Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят городские достопримечательности. Также моряки РФ и Японии сразятся на спортивных площадках.

Планируется, что по завершении захода корабли двух стран в акватории Японского моря проведут совместное российско-японское военно-морское учение по спасению на море «Сарекс».

Боевые корабли ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 года.

Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016» и совершили заход в порт Саттахип (Королевство Таиланд). В середине декабря 2016 года совершили заход в порт Вишакхапатнам (Республика Индия) и приняли участие в военно-морском российско-индийском учении «Индра Нэви – 2016» в Бенгальском заливе.

В январе 2017 года корабли совершили визиты в порт Манила (Филиппины) и порт Пусан (Республика Корея).