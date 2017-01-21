Приморье на съезде "Единой России" представляют 17 делегатов

XVI съезд партии «Единая Россия» открылся сегодня, 21 января, в Москве. Партийцы подведут итоги работы, наметят планы на будущее и обновят центральное руководство. В мероприятии принимает участие представительная делегация из Приморского края.

Приморский край представляют 17 делегатов: секретарь регионального партотделения Валентин Шуматов, губернатор Владимир Миклушевский, председатель Законодательного собрания Александр Ролик, руководитель фракции «Единой России» в ЗС ПК Александр Костенко, спикер думы города Владивостока Елена Новицкая, руководитель общественной приёмной председателя партии Ольга Забелина, руководитель регионального исполкома Ольга Кириенко и делегаты – Светлана Артемьева, Анатолий Бадель, Ольга Виера, Алексей Губайдуллин, Светлана Данилина, Наталья Кокорева, Дмитрий Лёгкий, Денис Русинов, члены Генерального совета партии Ольга Бутковская и Герман Зверев.

В работе съезда примут участие больше трёх тысяч человек, включая представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций и СМИ.

В повестке мероприятия – избрание руководства партии. Как известно, в регионах завершилась отчётно-выборная кампания. В Приморском крае, в частности, руководящий состав обновился на четверть – ранее избраны новые региональный политсовет, местные политсоветы, региональный партсекретарь.

В первый день съезда состоятся семь дискуссионных площадок, на них единороссы подведут итоги работы по реализации программы партии, с которой она шла на выборы в Государственную думу в 2016 году, и определены приоритетные направления работы «Единой России» в 2017-м. На площадках будут обсуждаться вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, вопросы развития аграрной отрасли.

На второй день работы съезда, 22 января, состоится пленарное заседание. Планируется выступление председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Тогда же будет принят ряд кадровых решений, произойдёт обновление центрального руководства партии.