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В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла

В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла
Сейсмологи продолжают следить за ситуацией
15 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: vkpress.ru

Сегодня днём, в 13:23 по местному времени в горных окрестностях Спасска-Дальнего были зафиксированы подземные толчки силой до 4.4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, подземные толчки силой до 4.4 баллов зафиксированы на глубине 330 метров, однако их ощутили и в самом городе.

Землетрясения такой силы случались в предудыщие годы в разных странах – Японии, Италии, США. Обычно они не вызывали разрушений. Спасское землетрясение также не принесло разрушений и повреждений жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры. Угрозы возникновения цунами нет. Все объекты жизнеобеспечения района работают в штатном режиме, город нормально получает электричество, тепло и воду.

При этом оперативные службы региона продолжают мониторинг ситуации. В случае необходимости к месту стихийного бедствия немедленно направятся отряды  приморских спасателей.

 
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