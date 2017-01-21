В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла

Сегодня днём, в 13:23 по местному времени в горных окрестностях Спасска-Дальнего были зафиксированы подземные толчки силой до 4.4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, подземные толчки силой до 4.4 баллов зафиксированы на глубине 330 метров, однако их ощутили и в самом городе.

Землетрясения такой силы случались в предудыщие годы в разных странах – Японии, Италии, США. Обычно они не вызывали разрушений. Спасское землетрясение также не принесло разрушений и повреждений жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры. Угрозы возникновения цунами нет. Все объекты жизнеобеспечения района работают в штатном режиме, город нормально получает электричество, тепло и воду.

При этом оперативные службы региона продолжают мониторинг ситуации. В случае необходимости к месту стихийного бедствия немедленно направятся отряды приморских спасателей.