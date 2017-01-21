В Находке полиция наградила двух жителей за помощь в поимке грабителя

Городской отдел полиции в Находке торжественно наградил в своём актовом зале двух горожан, пришедших на помощь 68-летней женщине, ветерану труда. Грабитель вырвал из её рук сумку прямо на одной из центральных улиц города. В сумке находились кошелёк с деньгами, банковская карта, проездной билет на общественный транспорт, удостоверение ветерана труда.

Женщина стала звать на помощь. Её крики услышали двое прохожих - Олег Цирюльников и Максим Эртнов. Они тут же догнали грабителя и удерживали его до приезда сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 44-летнего грабителя. Позднее против него возбудили уголовное дело, обвинив в грабеже.

Олег Цирюльников и Максим Эртнов за проявленную активную гражданскую позицию, грамотные и решительные действия, помощь в раскрытии преступления награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Начальник отдела МВД России по городу Находке Александр Саркисов поблагодарил мужчин за помощь, отметив, что такие поступки являются примером неравнодушия и социальной ответственности.