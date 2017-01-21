В ДВФУ на день открытых дверей пришли представители города и края

В этом году университет предлагает абитуриентам более 4500 бюджетных мест

Сегодня в Дальневосточном федеральном университете прошёл день открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей. Массовое профориентационное мероприятие почтили присутствием представители краевой и городской администраций – вице-губернатор Илья Ковалёв и исполняющий обязанности мэра Константин Лобода.





Потенциальных абитуриентов приветствовал исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов. Он пожелал пришедшим связать лучшие годы своей юности с федеральным университетом и сообщил, что университет развивается - открывает англоязычные программы, приглашает на работу ведущих преподавателей и учёных со всего мира, продвигается на высокие позиции в международных рейтингах.

Торжественную часть продолжили выступления студенческих коллективов Творческого центра ДВФУ, после чего старшеклассники разошлись по залам и холлам вуза для предметного общения с менеджерами образовательных программ, представителями приёмной комиссии и профессорами. Школьников также пригласили на экскурсию по жилым корпусам и научным лабораториям, а тех, кто захотел получить полное впечатление о масштабах островного кампуса, прокатили по нему на автобусе.

Как сообщает пресс-служба университета, в 2017 году ДВФУ предлагает абитуриентам 4543 бюджетных места. Информация об условиях приёма уже размещена в разделе «Приёмная кампания 2017» на сайте вуза. Также работает бесплатный телефон горячей линии: 8-800-555-0-888.



