Губернатор Приморья презентовал проект Матча звёзд КХЛ-2018

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский презентовал в Уфе проект Недели звёзд КХЛ во Владивостоке в 2018 году. Глава региона уверен, что мероприятие станет толчком для развития хоккея в крае, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам Миклушевского, для принятия Недели звёзд КХЛ в Приморье есть вся необходимая инфраструктура. Владивосток в рамках мероприятия готов провести и Кубок вызова МХЛ, и женский матч звёзд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, непосредственно Матч звёзд КХЛ. Более того, руководство серьёзно настроено сделать из ежегодного мероприятия настоящий праздник. Во Владивосток могут приехать разные звёзды эстрады и даже национальная сборная России для проведения серии товарищеских матчей во Владивостоке. Кроме того, Матч звёзд может стать своего рода мини-сбором перед Олимпиадой в Корее. Также на берегу Тихого океана может состояться даже «зимняя классика» - суперматч на открытом воздухе с участием хабаровского «Амура» или пекинского «Куньлунь Ред Стар».

«Владивосток и Приморье хоккей любили всегда. Особенно это чувство проявилось чуть больше 3 лет назад, когда мы создали собственную команду «Адмирал». Я сам хожу на все матчи, когда это удаётся. Конечно, это незабываемое чувство праздника, которое возникает у меня в душе. Наша арена является одной из самых заполняемых в лиге. Люди приходят на матчи целыми семьями, с детьми. Я уверен, что та любовь, которая сегодня зреет в приморцах, дойдёт и до вас. Добро пожаловать во Владивосток», - сказал губернатор Приморья.

В этот же вечер свои проекты презентовали и конкуренты Владивостока – Хельсинки, Астана и Казань. Представители финского «Йокерита», казанского «АК Барса» и астанинского «Барыса» представили свои варианты проведения Матча звёзд. Итоги и победитель станут известны в марте 2017 года.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги 2018 года может пройти во Владивостоке. Хоккейный клуб «Адмирал» одним из первых подал заявку на проведение мероприятия в приморской столице.

Примечательно, что в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в этом году примет участие голкипер приморского хоккейного клуба «Адмирал» Игорь Бобков. Девятый по счёту праздник большого хоккея состоится сегодня, 21 января, в столице Республики Башкортостан. В борьбе за право принять Матч звёзд участвовали также Владивосток, Тольятти и Астана, однако основная конкуренция развернулась между тюркскими городами, а победа в итоге досталась Уфе.