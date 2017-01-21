Мария Гулегина спела "Тоску" во Владивостоке

Знаменитая оперная дива Мария Гулегина сдержала обещание, данное приморцам весной 2016 года, – и спела главную партию в опере «Тоска». Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что майские выступления певицы сорвались из-за непредвиденных проблем со здоровьем. И вот 20 января долгожданная встреча зрителей с солисткой на оперной сцене приморского филиала Мариинки состоялась.

Зал доброжелательно встретил певицу аплодисментами – и потом ещё не раз в течение спектакля награждал её после самых известных арий криками «браво». Мария Гулегина была «в голосе» - который то взмывал к верхним нотам второй октавы, то вёл повествование тихо и нежно – в музыке для такого стиля есть термин «дольчиссимо». Партнёрами Гулегиной по спектаклю в этот раз стали приезжие солисты Приморской сцены Мариинского театра – партию её возлюбленного, художника Каварадосси, исполнил тенор Александр Диянов, а злодея Скарпио, домогавшегося героини и получившего кинжал в сердце, - баритон Дмитрий Неласов.

Завтра Мария Гулегина проведёт творческую встречу со зрителями в театре.