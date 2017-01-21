Мария Гулегина спела "Тоску" во Владивостоке

Сегодня суббота, 21 января 2017 года, 13:28
Губернатор Приморья презентовал проект Матча звёзд КХЛ-2018
Губернатор Приморья презентовал проект Матча звёзд КХЛ-2018
Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"
Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду
Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду
Регионы:


Популярное
вчера, 15:06
Владивостокские следователи ищут важного свидетеля
вчера, 16:10
В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек
вчера, 13:43
Во Владивостоке сгорели дом и цветочный ларёк
вчера, 16:40
Хабаровский коммерсант отправился в колонию вслед за заместителем мэра
вчера, 16:33
Во Владивостоке выделят 1 500 000 000 рублей на благоустройство
вчера, 18:01
Приморцы жалуются на холод в своих квартирах
вчера, 15:41
Жителя Приморья жестоко избили в подъезде дома
вчера, 19:21
Во Владивостоке ведётся ремонт дорог по зимней технологии
вчера, 15:51
Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"
вчера, 18:16
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"

Обсуждаемое
вчера, 16:10
3

В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек
вчера, 16:13
3

25 января в Приморье выберут председателя Контрольно-счётной палаты
вчера, 16:33
3

Во Владивостоке выделят 1 500 000 000 рублей на благоустройство
вчера, 15:51
2

Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"
полчаса назад
2

Губернатор Приморья презентовал проект Матча звёзд КХЛ-2018
вчера, 13:40
1

Ёлками из квартир хабаровчан огородят контактный зоопарк
вчера, 14:30
1

Строители космодрома Восточный вновь остались без денег
вчера, 19:21
1

Во Владивостоке ведётся ремонт дорог по зимней технологии
вчера, 15:30
1

В Находке на помощь лежачим больным собрали 208 тысяч рублей
вчера, 18:05
1

Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 475



Система Orphus

Мария Гулегина спела "Тоску" во Владивостоке

Мария Гулегина спела "Тоску" во Владивостоке
Её выступление увенчали крики "браво"
час назад
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра

Знаменитая оперная дива Мария Гулегина сдержала обещание, данное приморцам весной 2016 года, – и спела главную партию в опере «Тоска». Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что майские выступления певицы сорвались из-за непредвиденных проблем со здоровьем. И вот 20 января долгожданная встреча зрителей с солисткой на оперной сцене приморского филиала Мариинки состоялась.

Зал доброжелательно встретил певицу аплодисментами – и потом ещё не раз в течение спектакля награждал её после самых известных арий криками «браво». Мария Гулегина была «в голосе» - который то взмывал к верхним нотам второй октавы, то вёл повествование тихо и нежно – в музыке для такого стиля есть термин «дольчиссимо».  Партнёрами Гулегиной по спектаклю в этот раз стали приезжие солисты Приморской сцены Мариинского театра – партию её возлюбленного, художника Каварадосси, исполнил тенор Александр Диянов, а злодея Скарпио, домогавшегося героини и получившего кинжал в сердце, - баритон Дмитрий Неласов.

Завтра Мария Гулегина проведёт творческую встречу со зрителями в театре.  

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru