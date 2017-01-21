Губернатор Приморья встретился с главой Башкортостана

Накануне губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов встретились в Уфе. В столице Башкортостана приморский руководитель презентует проект Недели КХЛ-2018, о котором ранее рассказывало РИА «Восток-Медиа». Сейчас в Уфе проходит главное хоккейное шоу сезона, которое объединило сразу три лиги — КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Приморский край претендует стать преемником башкирской столицы в проведении хоккейного турнира в будущем году.

В ходе рабочей встречи два руководителя обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также планы в области спорта и развития ядерной медицины.

Глава республики Рустэм Хамитов рассказал, что в Башкортостан ядерная медицина пришла четыре года назад. Как и в Приморье, там установили ПЭТ-сканер, позволяющий проводить диагностику примерно 20 пациентов в день. Однако радиофармпрепараты в Уфе собственные, их производит местный центр. Во Владивосток же пока радиофармпрепараты везут самолётом из Хабаровска.

Владимир Миклушевский отметил, что в Приморье будет создан центр ядерной медицины на базе онкоцентра ДВФУ. Планируется закупить ещё два ПЭТ-сканера, что позволит обследовать почти шесть тысяч человек в год. Кроме того, по плану должен появиться на Русском острове и циклотрон. Его готов поставить в край «Росатом».

Глава Приморья также поделился планами по развитию хоккея в крае и готовности принять в будущем году мероприятия Недели звёзд КХЛ. Проект Приморья участвует в конкурсе. Регион-победитель станет известен в марте.