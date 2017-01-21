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Во Владивостоке устроят межвузовскую игру "Что? Где? Когда?"

Во Владивостоке устроят межвузовскую игру "Что? Где? Когда?"
Турнир приурочат к Всероссийскому дню студента
сегодня, 10:11
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье решено отметить Татьянин день интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». В ней примут участие команды вузов и колледжей, сообщившие заблаговременно о своём намерении посредством онлайн-заявки.

Организаторами турнира «Что? Где? Когда?» в приморской столице выступают региональное отделение Ассоциации студентов и студенческих объединений России. Игра назначена на 16 часов 25 января.

Как сообщил директор департамента по делам молодёжи Александр Кайданович, вопросы игры специально составляются по темам, напрямую связанным с жизнью студентов в России и в мире – об изобретениях и открытиях молодых учёных.

Команда победителей принесёт своему учебному заведению право носить звание самого интеллектуального вуза или колледжа Приморского края. Кроме того, участников игры ждёт большое количество призов от Приморской краевой филармонии, ресторана «Фабрика», квестов «Игры разума» и других компаний.

 
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