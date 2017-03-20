Елена Ильяшенко: туристы обожают Владивостокскую крепость

С наступлением тепла в столице Приморья вновь стали заметны весёлые стайки туристов, добросовестно фотографирующих памятники, старинные здания и себя на их фоне. Очередной туристический сезон в крае обещает быть богат на мероприятия. Среди них важное место займут экскурсии по историческим местам Владивостока и его окрестностей. О том, какие новинки готовят приморские экскурсоводы для земляков и приезжих, корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала председатель краевой секции экскурсоведения и краеведения при Обществе изучения Амурского края Елена Ильяшенко.

- Елена Сергеевна, когда для экскурсоводов Приморья начинается горячая пора? Существует ли такое понятие, как «мёртвый сезон»?

- Да, туризм в Приморском крае имеет особенно выраженный сезонный характер, и понятие «мёртвый сезон» существует как у экскурсоводов, так и у компаний, принимающих туристов. И российские, и иностранные туристы любят путешествовать в тёплое время, когда возможны длительные пешие прогулки, проще забираться на крутые приморские сопки и слушать рассказы экскурсовода, не подпрыгивая от желания согреться. И вот такое время вскоре наступит…

- Чем заняты экскурсоводы в ожидании туристов?

- Пока нет заявок от туристических компаний по проведению экскурсий, экскурсоводы секции экскурсоведения и краеведения, работающей на площадке Приморского отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края - занимаются повышением своей профессиональной квалификации, накапливают знания. Некоторые мои коллеги учатся в «Школе экскурсовода», которую организует краевой музей имени Арсеньева. Мы планируем свою работу на весь год, и она включает не только проведение экскурсий. Её частью являются встречи с научными сотрудниками, старожилами Владивостока, руководителями предприятий края. Например, вскоре мы планируем встречу с ведущими приморскими учёными-археолог ами Надеждой Артемьевой и Генрихом Костиным. Ранее мы выезжали на Восточную верфь, в апреле хотим посетить завод «Звезда». Планируется встреча, посвящённая приморским территориям опережающего развития – мы узнаем, какие объекты там создаются, чтобы рассказывать о них гостям края. Накопление знаний делает нашу сезонную работу более плодотворной, а экскурсии - содержательными.