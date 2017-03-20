Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW

20-летняя Алина Назарова не попала в тройку лучших

Студентка из Владивостока Алина Назарова не смогла выиграть BMW. 20-летняя девушка представляла приморскую столицу во всероссийском конкурсе «Мисс виртуальная Россия–2017», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Организаторы конкурса красоты подвели итоги виртуальных соревнований. Участница из Приморья не смогла попасть в тройку лучших.

Всего в финальном голосовании приняло участие более 60 тысяч пользователей. За победительницу проголосовало 12 486 человек. Титул «Мисс Виртуальная Россия – 2017» завоевала 18-летняя представительница города Сургут Екатерина Решетникова. Ей досталась диадема с якутскими бриллиантами и автомобиль BMW. Второе место завоевала представительница Якутии Мария Заровняева. Ей достался титул «Первая Вице-Мисс Виртуальная Россия-2017» и современный ноутбук MacBook. «Второй Вице-Мисс Виртуальная Россия-2017» стала Анна Демьянова из Хабаровска. Она выиграла iPhone 7.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Приморье в конкурсе представляет студентка ДВФУ Алина Назарова. Она обошла 93 девушки из краевого центра и стала «Мисс виртуальный Владивосток».

Екатерина Решетникова





