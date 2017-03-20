Приморье возглавило антирейтинг по освоению субсидий на аквакультуру

Направленные из федерального бюджета субсидии на поддержку в 2017 году рыбоводных хозяйств в шести регионах выбраны только на 87 процентов. Наихудший результат показало Приморье, где освоено 10 процентов. В полном объёме субсидии распределены только в Мурманской области и Республике Карелия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В соответствие с распоряжением правительства РФ на субсидирование процентных ставок по кредитам для развития аквакультуры в текущем году направлено 372,5 миллионов рублей. Данные средства предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры» государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». При этом эффективность использования федеральной поддержки ежегодно оценивается Росрыболовством исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашениях между профильным ведомством и субъектом федерации.

В Приморском крае вливания из федерального бюджета составили 9,5 миллионов рублей. Всего же пока заключено соглашений на сумму 942,4 тысяч рублей. В Красноярском крае распределено 33,4 миллиона рублей из 44,4, в Республике Дагестан – 3,2 миллиона из 6,8. В полном объёме освоены субсидии властями Мурманской области (112 миллионов рублей) и Карелии (12,5 миллионов рублей).

«К сожалению, низкая активность регионов может привести к тому, что поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам Сочинского инвестиционного форума может быть спущено на тормозах. Минфин предоставит справку, из которой следует, что регионам не нужна аквакультура и не нужны деньги на её развитие», – высказал свои опасения президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По данным департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края на начало февраля, в регионе действуют 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 107 рыбоводных участков общей площадью 20 тысяч гектаров. В 2016 году на предприятиях аквакультуры Приморья выращено 6,8 тысяч тонн продукции. Это почти на две тысячи тонн больше показателей 2015 года.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Росрыболовстве, в 2016 году наблюдался рост объёмов производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов на 14 процентов по сравнению с 2015 годом, всего выращено 174 тысяч тонн. На первом месте по объёму производства расположился Южный федеральный округ (63,5 тысяч тонн продукции). В Северо-Западном федеральном округе выращено 37,2 тысяч тонн. Наибольшие объёмы приходятся на Мурманскую область (13,7 тысяч тонн) и Республику Карелия (14,74 тысяч тонн).