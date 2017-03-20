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Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"

Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
Компания сможет оборудовать по 100 автомобилей в сутки
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru,

В Приморском крае официально появился первый дилер ЭРА-ГЛОНАСС. Им стала приморская компания «Дальтест», заключившая договор с изготовителем системы вызова экстренных оперативных служб ЗАО «Сантэл-Навигация» на продажу и техническое сопровождение навигационных радиостанций, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации региона, 22 и 23 марта состоится визит генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрея Жерегеля во Владивосток. В это время и состоится церемония подписания договора. Кроме того, гендиректор встретится с представителями автомобильного бизнеса и ответит на вопросы журналистов по оснащению устройствами вызова экстренных служб подержанных иномарок. 

По словам директора «Дальтеста» Дениса Чернобая, их сотрудники прошли обучение и получили сертификаты, подтверждающие право на установку настройки и техническое обслуживание устройств вызова экстренных служб.

«Когда Минпромторг утвердит порядок установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанных иномарках, мы сможем оборудовать не менее ста автомобилей в сутки, компания уже заключила договоры с рядом автосервисов. Процесс установки упрощенных устройств на автомобиль займет не более часа», – сообщил он.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что временный мораторий на новый таможенный регламент был введён 17 февраля. С тех пор на Владивостокской таможне проходило оформление иномарок, не оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке тревожных кнопок.

В феврале стало известно, что установкой тревожных кнопок займётся приморская компания «Дальтест», а в начале марта Юрий Трутнев заявил, что менять техрегламент из-за ЭРА-ГЛОНАСС никто не будет.

На прошлой неделе Владивостокская таможня заявила, что специалисты оформят ещё 37 ПТС для машин без ЭРА-ГЛОНАСС. Остальным автовладельцам всё-таки придётся устанавливать тревожные кнопки. Параллельно этому их разработчики -  АО «ГЛОНАСС» - заявили, что выходят на финишную прямую и пообещали приехать во Владивосток.


 

 

 

 

 
 
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