Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу

Жителям Владивостока рекомендовали ограничить пребывание на улице из-за неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Из-за слабого ветра плохо рассеиваются вредные примеси в атмосфере, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов. Речь идёт о штиле, слабом ветре, ветре неблагоприятного направления и тумане. Все вышеперечисленные явления способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, и в населённых пунктах ухудшается качество атмосферного воздуха.

В связи с этим синоптики объявили во Владивостоке неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Согласно федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» промышленные предприятия должны провести мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. Особый режим работы должен обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15–20 %, не приводя при этом к снижению производительности.

Кроме того, при первом режиме неблагоприятных метеорологических условий специалисты рекомендуют населению ограничить пребывание на улице, проводить проветривание помещений кондиционерами, а также проводить занятия физкультурой и спортом только в закрытых спортивных комплексах.

Примечательно, что в ближайшее время, уверяют приморские синоптики, погодные условия в столице региона изменятся. Как только усилится ветер, качество атмосферного воздуха должно улучшиться.