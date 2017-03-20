Районы Приморья получат субсидии на ремонт водопроводов

Также краевые деньги предназначены на реконструкцию систем канализации и очистных сооружений

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня подписал постановление о распределении муниципалитетам субсидий из краевого бюджета. Деньги пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства районов края.

Как сообщили специалисты департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, более 56 миллионов рублей запланировано на капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации, свыше 211 миллионов направят на проектирование, строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт и реконструкция предстоит системам канализации и очистных сооружений сел Анучинского, Михайловского, Партизанского, Пограничного, Надеждинского, Яковлевского районов, Артемовского городского округа, очистным сооружениям села Анучино.

Также будут отремонтированы старые и проложены новые водопроводные сети в Октябрьском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Хасанском, Хорольском, Шкотовском, Черниговском районах. В рамках модернизации установят новое насосное оборудование, приведут в порядок водозаборные скважины, построят новые очистные сооружения.

По мнению вице-губернатора Евгения Вишнякова, реконструкция водопроводно-канализационного хозяйства муниципалитетов не только повысит качество коммунальных услуг, но и улучшит экологическую ситуацию в Приморье.