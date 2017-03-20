Сегодня понедельник, 20 марта 2017 года, 20:11
Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
У Хабаровского аэропорта появится несколько остановок для транспорта
У Хабаровского аэропорта появится несколько остановок для транспорта
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Регионы:


Популярное
сегодня, 18:35
Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
сегодня, 11:33
Сегодня проспект 100-летия Владивостока "стоял" два с половиной часа
сегодня, 13:38
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
сегодня, 14:00
Во Владивостоке парень "под кайфом" взял девушку в заложники
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
сегодня, 11:27
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
сегодня, 13:15
За рулём машины, протаранившей жилой дом в Уссурийске, была женщина
сегодня, 10:37
В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка
сегодня, 12:10
Автобусы Владивостока заставят ходить по графику
сегодня, 08:26
Синоптики пообещали приморцам "плюс" и немного дождя

Обсуждаемое
сегодня, 13:05
11

В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
сегодня, 11:27
4

Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
сегодня, 13:38
3

Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
сегодня, 18:35
3

Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
час назад
1

Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 11:13
Тучка и Бусинка из Приморского океанариума отмечают день рождения
сегодня, 10:37
В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
сегодня, 11:00
"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд
сегодня, 11:15
Хабаровчане сняли с чужих машин аккумуляторы и сдали их на металлолом
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 285



Система Orphus

Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона

Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
Жители Владивостока обвинили организаторов ночной игры в вытягивании денег
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: ugongame.ru, предоставлены участниками квеста

Жители Владивостока массово обвинили один из городских квестов в мошенничестве. Участники ночной игры пожаловались, что из них на каждом шагу вытягивали деньги, а победителями стали «свои». При этом организаторы утверждают, что розыгрыш проходил согласно правилам, и они обязательно ответят на все возникшие вопросы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На прошедших выходных во Владивостоке прошёл «Угон.Квест», заявивший о себе громкими баннерами по всему городу ещё около месяца назад. Организаторы обещали множество интересных локаций, подарки от партнёров, а также главный приз победителям – машину Toyota Camry стоимостью 1,5 миллиона рублей. В итоге им удалось собрать почти 200 человек, заплативших за команду из 5 человек от 2 400 до 20 000 рублей. Однако участники оказались не просто недовольны мероприятием, они обвинили организаторов в разводе на деньги.

«Описание не соответствует действительности, выкачивание бабла со страшной силой. Где локации, где подарки, где артисты?», «Угон квест заранее не сообщил о том, что для прохождения квеста, помимо билета нужно будет платить за всё прохождение игры», - пишут игроки в социальных сетях.

Слова этих людей подтвердила и одна из участниц, дошедших до финала Мария Недряга. Во время разговора с корреспондентом РИА "Восток-Медиа", жительница Владивостока рассказала, что помимо основного билета им пришлось дополнительно оплачивать едва ли не каждое задание.

«С самого начала квеста было почти невозможно пройти без подсказок. К примеру, нам было необходимо найти ломбард на Борисенко и подсказку у него. Рядом с локацией участники обнаружили фразу «в чемодан пакуй Коран, дома ждёт тебя баран». Из этого всего как-то нужно было выделить код, чтобы получить следующее задание. Ни один человек самостоятельно не смог его подобрать. В итоге те, кто купил дополнительную подсказку за 1000 рублей, получили ответ «ломбард-заклад». Как это было связано с подсказкой, нам абсолютно непонятно», - рассказала подробности собеседница агентства. 

По словам девушки, с каждым заданием подсказки становились всё дороже. Так, за все ответы им пришлось заплатить дополнительно 5 000 рублей с команды. Однако оплата подсказок не гарантировала дальнейшего прохождения. «Система не прочитывала у некоторых команд даже правильные ответы. Многие участники говорили о систематических сбоях. Некоторых выкинуло из игры за то, что они якобы превысили лимит по времени, о котором заранее ничего не сообщалось», - пояснила финалистка.

Много вопросов у участников вызвало последнее задание. Людям было необходимо найти девушку в одном из баров города, которая передала бы им фишку. Она требовалась для участия в финальной покерной игре. «В бар смогли попасть не все. На входе людям говорили, что заведение переполнено», - пояснила Мария. Фото самой девушки организаторы скинули лишь за 10 минут до конца задания. В итоге от каждой команды организаторы выбрали по одному человеку и 6 финалистов повезли на «Дальхимпром» с пакетами на головах.

«К такому мы готовы были. Подобные задания подстать игре, ведь по сюжету мы угоняли машину криминального авторитета. В итоге всё закончилось тем, что мы забрали своего игрока с «Дальхимпрома», нам позвонили организаторы, сказали, что мы проиграли, ничего не объяснили и положили трубку. Двух оставшихся финалистов больше никто не видел и на связь с участниками они не выходили. Кто выиграл и выиграл ли вообще машину нам неизвестно», - рассказала жительница краевого центра.

Помимо этого, некоторые игроки заявили, что организаторы предлагали им деньги за то, чтобы последние назвали себя победителями.

Сами организаторы обещают, что покажут финалистов в ближайшее время. Ранее у них этого не получилось из-за технической задержки. «Думаю, что имена победителей мы выложим уже сегодня», - рассказал корреспонденту РИА "Восток-Медиа" один из организаторов Александр. Обвинения в том, что задания были не проходимыми, по его мнению, сильно надуманы. «Если бы участники внимательно читали задания, то могли бы пройти всё без подсказок», - добавил организатор. Он отметил, что призы от партнёров в ближайшее время разыграют между финалистами в Instagram. Кроме этого, всех недовольных участников пригласили в офис во вторник, 21 марта, в послеобеденное время, где пообещали ответить на все вопросы.

Организаторы «Угон.Квеста» сказали, что собираются проводить и дальнейшие игры, учтя ошибки прошлого квеста.Так, например, ещё сегодня утром на официальной странице организаторов в Instagram значилась информация о следующем квесте. Авторы заявили, что участникам придётся угнать самолёт. Однако в течения дня запись исчезла. 

«Всем участникам обещали призы на каждой локации. Речь идёт о сертификате на мойку на 20 тысяч рублей, бесплатной замене масла в течение трёх лет, сертификате в фитнес-центр на год, 5 сертификатах на годовую стрижку и так далее. Нас обещали довести до экстаза, до мурашек. Обещали 26 актеров, 7 экстремальных локаций, наркопритон, бордель, злачные места, пиротехнику, задействованную в квесте тяжёлую технику. Ничего этого не было. То, что было указано в договоре, мы не получили. Никто не рассчитывал, что нужно будет проходить задания и постоянно платить. Мы планируем уточнить у организаторов их позицию и потом писать коллективное заявление, чтобы  этим делом занялись правоохранительные органы », - подытожила Мария.  


 

 


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru