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Приморская краевая детская библиотека вновь устроит "Библиосумерки"

Приморская краевая детская библиотека вновь устроит "Библиосумерки"
Вечерний праздник книголюбов назначен на 24 марта
полчаса назад
Культура | Приморский край
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Фото: pkdb.net

В Приморской краевой детской библиотеке, которая находится на проспекте 100-летия Владивостока, 48, вновь идёт подготовка к любимому празднику юных книгочеев:  в этом году «Библиосумерки» намечены на 24 марта.

Как сообщает библиотечный сайт, акция «Библиосумерки» будут проходить под девизом «В каждой книге – волшебство!» В 17 часов библиотека, как обычно, закроет свои двери, но ненадолго – чтобы в 18 часов вновь распахнуть их для гостей праздника. Организаторы готовят множество увлекательных площадок: ребят научат показывать фигуры театра теней,  проводить дома безобидные химические опыты с использованием воды, растительного масла и пищевых красителей. Здесь будет работать «дворик мастеров» и «детективное агентство».

Гуляя по «Улице веселых затей», мальчишки и девчонки могут оказаться в «Доме с привидением», побывать в клубе «Тысяча забавных лиц», увидеть выступление фокусника. «Волшебный» напиток и «чудодейственное» печенье вернут силы уставшим путникам в «Кафе Великого Гудвина». Семейный театр «Патапуф» познакомит читателей с  японской легендой, а сказочная фея покажет шоу мыльных пузырей «Радужное чудо». Для родителей будет работать гостиная «Куб».

После «Библиосумерек» в течение недели с 26 марта по 2 апреля  ребята в возрасте от 6 до 14 лет смогут принять участие в программе «Литературный юбилей – волшебный праздник для детей». В Неделю детской и юношеской книги девчонок и мальчишек ждут квесты, занимательные встречи, праздники, представление и флешмоб.

 
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