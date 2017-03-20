Во Владивостоке установлен температурный рекорд

На выходных воздух прогрелся почти до +10 градусов

В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд – воздух прогрелся почти до 10 градусов выше нуля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшие выходные порадовали жителей края хорошей погодой. Более того, в воскресенье синоптики зарегистрировали очередной температурный рекорд.

В поле повышенного давления, при слабом ветре и преобладании небольшой облачности сохранялась погода без осадков. В субботу днём воздух по краю прогревался до +2… +10 градусов, воскресенье оказалось теплее на 1–3 градуса. Ночами преобладал отрицательный фон температуры воздуха - от -1 до -13 градусов. На юге Приморья местами наблюдалась слабоположительная температура – 0… +2 градуса.

Кроме того, по данным портала «Примпогода», в воскресенье, 19 марта, специалисты зарегистрировали во Владивостоке температурный рекорд. Столбик термометра во второй половине дня поднялся до +9,8 градусов. Прежний абсолютный максимум температуры этого дня, отмеченный в 1959 году, был превышен на 0,4 градуса.

Минимальная температура воздуха в городе и пригороде колебалась от −4 до +2 градусов.