Учителя Приморья собрались на семинар-фестиваль в океанариуме

17 марта Приморский краевой институт развития образования в партнёрстве с Приморским океанариумом провёл региональный фестиваль «Новые формы экологического воспитания детей и подростков в научно-образовательных центрах». На него съехались около 150 педагогов со всех муниципалитетов края.

Фестиваль, проходивший на базе Приморского океанариума, был приурочен к мероприятиям Года Экологии в России. На нём учителя узнали, какие новые интересные формы подачи материала сегодня можно использовать для того, чтобы уроки были интересны детям. По средам Приморский океанариум принимает группы школьников вместе с учителями бесплатно – этот день специально выделен для образовательных программ. Пока в основном этой возможностью пользуются владивостокские школы, но о возможности поближе познакомиться с новым океанариумом уже знают и в районах края. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что некоторые районные школы имеют свой транспорт и могут позволить себе организованные выезды с образовательными целями.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заведующая кафедрой естественно-математического образования ПКИРО Елена Меделян, в целом фестиваль прошёл успешно, все участники получили раздаточный материал для дальнейшего применения в работе. На мероприятии презентовали новое учебное пособие по физической географии Приморья, изданное в Москве. Свою функцию обмена опытом развития экологического мышления и естественно-научной грамотности школьников фестиваль-семинар, по мнению Елены Викторовны, выполнил.