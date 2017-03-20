В Приморье определились с президентом федерации парусного спорта

На пост президента Федерации парусного спорта Приморского края четвёртый раз подряд избрали Михаила Ермакова. Члены федерации решили, что он внёс немалый вклад в развитие парусного спорта в крае, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь Футов».

Во Владивостоке выбрали президента Федерации парусного спорта Приморского края. На отчётно-выборной конференции, которая состоялась на выходных, все участники проголосовали за Михаила Ермакова. Он оказался единственным кандидатом и сейчас переизбран в четвёртый раз.

Среди голосовавших были не только делегаты от яхт-клубов Приморья с правом решающего голоса, но и ветераны федерации, начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы краевого департамента физической культуры и спорта Дмитрий Ожередов, СМИ и рядовые члены федерации.

Согласно уставу, конференция проходит раз в четыре года, следуя олимпийскому циклу.

С 2013 по 2016 годы под руководством Ермакова федерация провела 139 соревнований по парусному спорту: 63 регаты крейсерских яхт, включая международные матчевые гонки, гранд финал Кубка наций, чемпионаты России в классе «Конрад 25Р», этап национальной лиги, регата ВЭФ; 41 детская регата, включая всероссийские, межрегиональные, краевые соревнования.