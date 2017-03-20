Ученики Пуциловской школы начнут весенние каникулы раньше других

В Уссурийском городском округе специальная выездная комиссия обследовала мост в селе Улитовка. Состояние моста и подъездных путей к нему стало предметом тревоги муниципальных властей в преддверии весенних паводков.

В состав выездной комиссии вошли директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа Сергей Ефремов, представители муниципальной администрации и специалисты АО «Примавтодор».

Александр Швора сообщил, что сам мост комиссия признала удовлетворительным, но было решено срочно начинать ремонт подъездных путей к нему, поскольку есть угроза осыпания грунта у опор моста. На упомянутом отрезке дороги с 17 марта был введён режим функционирования «Повышенная готовность». Подрядная организация АО «Примавтодор» взялась за четыре дня произвести ремонт. Асфальтирование моста запланировали на начало мая.

Из-за дорожных работ ученики Пуциловской школы, которые проживают в селе Улитовка, уйдут на весенние каникулы на неделю раньше всех остальных. На занятия их из Улитовки возит автобус, который временно прекратит курсировать.

«Это не нанесет ущерб учебному процессу, дети отдохнут, а родители будут спокойны», – сообщила исполняющая обязанности заместителя главы администрации по вопросам социальной сферы Ольга Минашкина.