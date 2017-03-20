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Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине

Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Необычный флешмоб провели приморские любители сапов
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: mihailtfv; видео: mihailtfv

В минувшие выходные банда «сапнутых» угнала одну из льдин в акватории Амурского залива. Именно так о себе заявили приморские любители sup-сёрфинга, которые провели флешмоб, посвящённый открытию нового сезона.

Кадры видеозаписи с дрона быстро распространились по Интернету. Пользователи социальных сетей с восторгом отзываются о действиях смельчаков, покоряющих Тихий океан. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в необычной акции участвовали больше 30 человек. Благодаря слаженным действиям саперы смогли не только управлять льдиной, но и организовали на ледяной платформе свой досуг.

Любители морских прогулок отправились на импровизированную экскурсию по акватории; провели флешмоб, выстроившись в виде надписи VL, и устроили хоровод. Более того, там же гребцы организовали пикник, не забыв прихватить с собой мангал для шашлыков.

Видео, снятое с высоты птичьего полёта, уже набрало популярность в Сети, получив в основном хвалебные отзывы. Лишь некоторые комментаторы скептически отнеслись к затее саперов, заметив, что подобное времяпровождение крайне опасно. Примечательно, что некоторые экстремалы и вовсе не закрывали сезон катания на сапах с прошлой осени, бороздя на надувной доске ледяные просторы.

 


 
 
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