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За рулём машины, протаранившей жилой дом в Уссурийске, была женщина

За рулём машины, протаранившей жилой дом в Уссурийске, была женщина
В дорожной инспекции рассказали подробности необычной аварии
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: пресс-служба отдела ГИБДД по Уссурийску; dpscontrol.ru, dps_vl

За рулём машины, протаранившей жилой дом в Приморском крае, находилась женщина. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в местном отделе ГИБДД.

В дорожной инспекции сообщили подробности аварии, которая произошла сегодня в Уссурийске.  Там автомобиль протаранил жилой дом на улице Кирова. Виновницей произошедшего оказалась 42-летняя женщина за рулём автомобиля Suzuki. Она не справилась с управлением, вылетела с дороги и разворотила пристройку жилого дома. Из неё осталась торчать только задняя часть машины. Сама горе-водительница практически не пострадала: она отделалась ушибом нижней губы.


 

 

 

Кроме того, в полиции сообщили некоторые подробности вечерних аварий во Владивостоке. Так, велосипедист, которого вчера в 20:40 сбила Toyota Prius, до сих пор не пришёл в сознание. Он получил множество внутренних ушибов, скорее всего – переломы. Пока он находится в тяжелейшем состоянии, и врачи не ставят ему никакие дополнительные диагнозы. Самое главное для медиков – «вытащить» пострадавшего велосипедиста с того света. По факту происшествия сейчас проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить все детали инцидента.


 

В пресс-службе владивостокского управления ГИБДД рассказали и о сбитой на Русском острове женщине. Как выяснилось, этот инцидент произошёл в 20:25 на «зебре» возле кампуса ДВФУ. Toyota Fielder сбила даму, когда та переходила дорогу. Причины происшествия сейчас выясняют работники дорожной полиции.


 
 
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