Автобусы Владивостока заставят ходить по графику

|
|
Они могут задерживаться на остановках максимум две минуты
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Во Владивостоке обсудили проблемы общественного транспорта. Основным вопросом стало движение автобусов по графику. На исправление всех замечаний руководителям автотранспортных предприятий дали месяц, сообщает РИА «Восток-Медиа», со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В управлении транспорта администрации Владивостока прошло рабочее совещание с представителями городских компаний-перевозчиков. Специалисты обсудили графики и маршруты автобусов, поведение водителей, а также проблему технического состояния и санитарную обработку салонов.
«Звонки о таких нарушениях графика мы получаем от пассажиров ежедневно. Во время проверок факты подтверждаются. Водители позволяют себе стоять на остановках по пять минут, хотя максимальное время для этого – две минуты. Другие могут «уйти» с маршрута в 20 часов, хотя согласно договору должны работать до 23 часов. Есть замечания и по маршрутам на острове Русском, когда автобусы разворачиваются, не доезжая до океанариума», - обратился к присутствующим и.о. начальника управления транспорта Денис Ящук.
Руководителям компаний-перевозчиков власти дали месяц на исправление ситуации. Если жалобы со стороны пассажиров продолжатся, администрация города вправе расторгнуть договор с нарушителем в одностороннем порядке.
Кроме того, руководителей автотранспортных предприятий попросили навести порядок у остановочного пункта «Завод «Варяг» и видовой площадке на улице Добровольского.