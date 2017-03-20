Приморские волонтёры поедут на чемпионат мира по футболу

Сегодня понедельник, 20 марта 2017 года, 12:28
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
Тучка и Бусинка из Приморского океанариума отмечают день рождения
Тучка и Бусинка из Приморского океанариума отмечают день рождения
"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд
"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
вчера, 16:54
"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
вчера, 13:53
В Приморье скорбят о смерти заслуженного тренера России Сергея Гимаева
вчера, 16:37
Хабаровский экстремал покорил высоту в шесть тысяч метров в Гималаях
сегодня, 08:26
Синоптики пообещали приморцам "плюс" и немного дождя
сегодня, 08:51
В понедельник часть Владивостока останется без света
вчера, 15:24
Елена Новицкая: в ЖКХ Владивостока внедряются новые технологии
вчера, 17:22
Половина приморцев платит налоги, не выходя из дома
вчера, 14:17
Хабаровские руководители полиции гонкой закрыли лыжный сезон

Обсуждаемое
вчера, 16:54
4

"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23
вчера, 15:24
3

Елена Новицкая: в ЖКХ Владивостока внедряются новые технологии
вчера, 15:54
3

В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
вчера, 14:46
1

В Анадыре тоже отпраздновали третью годовщину присоединения Крыма
сегодня, 11:13
Тучка и Бусинка из Приморского океанариума отмечают день рождения
сегодня, 10:37
В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
сегодня, 11:00
"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд
час назад
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
час назад
Хабаровчане сняли с чужих машин аккумуляторы и сдали их на металлолом
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 272



Система Orphus

Приморские волонтёры поедут на чемпионат мира по футболу

Приморские волонтёры поедут на чемпионат мира по футболу
Матчи будут проходить в 2018 году в Екатеринбурге
полчаса назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Директор департамента по делам молодёжи Приморья Александр Кайданович и директор волонтёрского центра Уральского федерального университета Александр Антимонов подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке  предстоящего Чемпионата мира по футболу. Как и на других крупных международных мероприятиях, в нём предполагается участие волонтёров. Приморские волонтёры тоже смогут поработать на чемпионате в 2018 году. Матчи будут проходить в Екатеринбурге.

В соглашении говорится не только об участии волонтёров Приморского края в организации и проведении матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, но и в целом о межрегиональном сотрудничестве и обмене лучшими практиками по развитию волонтёрского движения. Непосредственное участие в этой работе примет краевая молодежная общественная организация «Волонтёр Приморья».

 «Приморский край и Свердловскую область связывает долгое и плодотворное сотрудничество по реализации различных молодёжных проектов и программ. Уверен, участие волонтёров Приморья в организации Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге выведет на новый уровень и взаимодействие между нашими регионами и развитие волонтёрского движения на Дальнем Востоке», – отметил Александр Кайданович.

Всего волонтёрский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, созданный на базе Уральского федерального университета, подготовит 1 300 волонтёров оргкомитета и 1 000 городских волонтёров для организации и проведения матчей.

В 2018 году Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света – Европы и Азии – и впервые на территории бывшего Советского Союза. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru