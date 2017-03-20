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Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом

Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
Машина на полном ходу проломила стену
10 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: dpscontrol.ru, dpscontrol_125rus, dps_vl

Приморский край с самого утра отметился серьёзным автомобильным происшествием, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сегодня в Уссурийске внедорожник протаранил жилой дом.

Рабочая неделя в Приморье началась с жёсткой аварии. В Уссурийске водитель внедорожника на полном ходу врезался в дом на улице Кирова. Владелец «Сузуки» по какой-то причине не справился с управлением и разнёс пристройку здания, пробив стену. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции.


 

 

А в минувшее воскресенье двумя серьёзными происшествиями отметился Владивосток. Так, на спуске с «тёщиного языка» (Деревенская улица) водитель легковой Toyota Prius сбил велосипедиста. Как сообщают очевидцы инцидента, мужчина на двухколёсном «коне» выехал прямо на середину дороги, нарушив правила. Расплата в виде столкновения с машиной не заставила себя ждать. Пострадавшего в тяжёлом состоянии забрали приехавшие медики. По предварительной информации, он получил черепно-мозговую травму.


 

Ещё одно ДТП произошло на Русском острове. На Университетском проспекте водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Подробности происшествия устанавливаются. По предварительной информации, виновник происшествия решил «погонять» по полупустой трассе и не успел затормозить перед «зеброй».


 

Стоит отметить, что подобные происшествия происходят на Русском острове постоянно. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что 16 февраля  возле кампуса ДВФУ горе-водительница врезалась в людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщина управляла совершенно новым автомобилем – машину она получила за два дня до происшествия. 

 
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