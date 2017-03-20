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В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка

В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка
На трёх из шести выявили грубые нарушения экологических предписаний
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по поручению губернатора  провели внеплановую проверку стивидорных компаний в порту Находка. Они доложили о многочисленных нарушениях экологических предписаний при перевалке угля. На трёх из шести терминалов, работающих с углем в черте города, недостаточно принимаются меры для уменьшения выбросов пыли в атмосферу.

В некоторых терминалах есть водяные пушки, которые предназначены для борьбы с пылью, но они простаивают в нерабочем состоянии. Комиссия зафиксировала, что грейфер грузит уголь напрямую из вагонов на территорию, которая полностью покрыта угольной пылью. Защитные экраны не влияют на экологическую обстановку. У одного из стивидоров зафиксировано сильное задымление территории выбросами котельной, у другой компании меры по пылеподавлению просто не применяются.

Всего перевалку угля в Находке осуществляют 11 стивидорных компаний, шесть из них – непосредственно в городской черте. В отношении нескольких стивидорных компаний Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбудило административные расследования. 

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что губернатор Приморья дал поручение ужесточить контроль за перевалкой угля вблизи населенных пунктов ещё в феврале текущего года. В ближайшее время глава региона снова соберет ответственных лиц и руководители стивидорных компаний доложат о предпринятых мерах по пылеподавлению, а также предоставят долгосрочные планы по модернизации перегрузочных комплексов.

 
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