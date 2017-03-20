Некоторые жители Владивостока останутся на этой неделе без воды

Помимо традиционных отключений электричества, следующие два дня во Владивостоке пройдут и отключения воды. Энергетики озвучили список адресов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Завтра, 21 марта, с самого утра – в 9:00 - во Владивостоке начнутся отключения воды. Закончатся они уже в середине дня, в 14:00. Так, на время без коммунальных услуг останутся жители нескольких домов на улице Калинина - 217, 219, 221, 225а.

Кроме этого, в среду 22 марта шесть часов подряд без воды просидят абоненты на другой улице - Верхнепортовой. Отключения в домах № 9, 9а, 11, 38, 40, 41а, 42, 46 и 50а начнутся в 10:00 и продолжатся до 16:00.

Следующие отключения из-за ремонта теплосетей намечены лишь на 29-ое марта.

Ежедневно во Владивостоке также проходят проверки электросетей, из-за которых у абонентов также отключают свет. Чаще всего электричество пропадает на время с 9 до 17 часов.