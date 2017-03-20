"Луч" пошёл на мировую с аутсайдером ФНЛ "Балтикой"

В Калининграде футболисты «Луча» накануне провели третий подряд выездной матч с момента возобновления чемпионата ФНЛ 2016/17. «Тигры» разошлись миром с калининградской «Балтикой» – 0:0. Приморцы занимают 10-ю позицию в турнирной таблице, информирует РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье на стадионах России прошёл 27-й тур чемпионата России по футболу в первом дивизионе. Дальневосточники имели шанс взять три очка в противостоянии с аутсайдером турнира – «Балтикой». Однако получилась всего лишь безрезультативная ничья – 0:0. Наблюдатели, правда, отметили агрессивный стиль лучовцев и стремление атаковать.

«Луч» выступал в следующем составе: Гаврилов, Коломыц, Попов, Грицаенко, Насадюк, Машнев, Гриднев, Килин, Пономаренко, Гордиенко (Носов, 73), Столбовой (Джигкаев, 90+).

«Жёлто-синие» остались на 10-м месте в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Химки» и «Тюмень». Следующую игру владивостокцы планируют наконец сыграть на домашней арене – против «Зенита-2» из Санкт-Петербурга.

Из остальных результатов тура следует отметить поражение «СКА-Хабаровска» от «Шинника» в Ярославле (0:1) и осечку столичного «Динамо» в поединке со «Спартаком-2» (1:1).