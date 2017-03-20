Синоптики пообещали приморцам "плюс" и немного дождя

Сегодня в некоторых районах Приморья пройдёт небольшой дождь. При этом температура будет держать плюсовые показатели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник 20 марта погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха не упадёт ниже нуля, а в некоторых районах будет доходить да +12 °C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится, а вечером пройдёт небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха прогреется до +7 °C.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений с 1917 года 20 марта была прохладной. Минимальная температура воздуха −11,6 °С отмечалась в 1970 году. Максимальная +11,2 °С регистрировалась в 1942 году. За весь период наблюдений дождь фиксировали в 11 случаях, снег — в 34, метель — в шести и туман — в 19 случаях.